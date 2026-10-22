47-letnika večkrat udaril v glavo in pobegnil, policija ga je izsledila v Vrtojbi

Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se je v sredo popoldne zgodil nasilen obračun. Moški je napadel 47-letnika, ki je pred tem sedel na klopci, ga večkrat udaril v glavo in pobegnil. Poškodovanega so policisti našli okrvavljenega, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico. Osumljenca so dobro uro pozneje izsledili v Vrtojbi.

Našli 47-letnega moškega s krvavim obrazom

Novogoriški policisti so v sredo, 21. oktobra, nekaj minut pred 14. uro prejeli več klicev občanov, ki so poročali o pretepu dveh moških na Bevkovem trgu v središču Nove Gorice. Na kraj je odhitelo več policijskih patrulj, ki so našle 47-letnega moškega s krvavim obrazom. Zaradi njegovih poškodb so poklicali tudi reševalce. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je vse začelo, ko je oškodovanec sedel na klopci. Do njega je pristopil prav tako 47-letni moški iz okolice Nove Gorice in ga ogovoril. Kaj sta si povedala, policija ni navedla. Oškodovanec je nato vstal in se peš odpravil s kraja, vendar mu je drugi moški sledil. Dohitel ga je in ga z roko večkrat udaril v predel glave, nato pa pobegnil.

Osumljenca izsledili v Vrtojbi, pri njem našli sumljivo snov

Na kraj so prispeli reševalci Nujne medicinske pomoči Nova Gorica, ki so poškodovanega 47-letnika odpeljali na urgenco Splošne bolnišnice Šempeter. Kako hude poškodbe je utrpel, za zdaj še ni znano. Policisti so medtem nadaljevali iskanje napadalca. Nekaj po 15. uri so ga izsledili v Vrtojbi. Med postopkom so mu zasegli tudi snov, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Zaradi suma posesti prepovedane droge so zoper 47-letnika že uvedli prekrškovni postopek.

Policisti bodo glede nasilnega napada ustrezno ukrepali, ko bodo znane natančne poškodbe oškodovanca.