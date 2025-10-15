48-letnica ob prihodu gasilcev visela na drevesu, z njo je hudo (FOTO)

V torek je mirno popoldne v Kobaridu zmotil nenavaden prizor – jadralna padalka je med pristajanjem treščila v drevo pri bencinskem servisu.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je nesreča zgodila ob 15.44. 48-letna jadralna padalka, državljanka Nemčije, je okoli 15. ure poletela s Stola (1.673 m), najdaljšega grebena Zahodnih Julijskih Alp.

V zadnji fazi leta je storila več napak: letela je v smeri vetra in prepozno izvedla obrat pred pristankom. Zaradi tega je izgubila nadzor nad padalom, se zaletela v krošnjo smreke in z desnim bokom udarila ob deblo.

Visela s hudimi bolečinami v hrbtu

Ob prihodu gasilcev PGD Kobarid je visela v sedežu na drevesu in tožila za hudimi bolečinami v hrbtu. Reševalci ZD Tolmin so jo na kraju oskrbeli in nato z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Po prvih podatkih je bila hudo telesno poškodovana.

O dogodku so policisti obvestili preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko in pristojne v službi za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o primeru pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Prizor s kraja nesreče si oglejte v objavi kobariških gasilcev (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):