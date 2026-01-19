50.000 evrov škode v zgolj nekaj urah! Samovžig mešanih odpadkov zanetil požar (FOTO)

Ilirskobistriški policisti so bili v petek, 1. januarja 2026, ob 6.01 na smetišču v Globovniku, kjer je izbruhnil požar. Z zbiranjem obvestil in ogledom so policisti ugotovili, da je zgorel del šotora, pod katerim so deponirani mešani odpadki in odpadki iz plastike, ravno tako je zgorela pletena lovilna mreža, uničena pa je bila tudi pocinkana ograja ob šotoru. Z ogledom je bilo ugotovljeno, da se je najverjetneje zgodil samovžig mešanih odpadkov. Po nestrokovni oceni je nastala materialna škoda v višini cca. 50.000 evrov. Posredovalo je 14 gasilcev iz PGD Il. Bistrica, PGD Vrbovo in PGD Knežak s skupno petimi vozili, ki so gašenje požara zaključili ob 9. uri. Na pristojno tožilstvo bo podano poročilo, sporočajo s PU Koper.

V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 sprejetih 485 klicev. Med 170 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 24 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 z lahkimi telesnimi poškodbami. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 10 intervencij. Med kaznivimi dejanji smo obravnavali 2 vloma, 3 tatvine, 5 poškodovanj tuje stvari, ter po eno kaznivo dejanje tatvine motornega vozila in goljufije.