50-letniku iz okolice Cerknice zgorel avto, škode za 25.000 evrov

PU Koper poroča o vozilu, ki je zgorelo. Tako so bili policisti v četrtek ob 16.58 napoteni na makadamsko parkirišče ob avtocesti na Razdrtem, kjer naj bi gorel osebni avtomobil.

Škode za 25.000 evrov

Policisti so ugotovili, da je 50-letni moški, doma iz okolice Cerknice vozil osebni avtomobil po avtocesti iz smeri Kopra proti Postojni. Ker je v vozilu zaznal vonj po dimu, je zapeljal z avtoceste na makadamsko parkirišče pri naselju Razdrto in vozilo varno zapustil.

Dva pijana za volanom Ob 17.14 so policisti v Obrovu ustavili voznika osebnega avtomobila, 50 -letnega moškega iz okolice Ilirske Bistrice, ki je pred tem močno vijugal po cesti. Odredili so mu preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal rezultat 0,80 mg/l alkohola. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog. Koprski prometni policisti pa so ob 21.10 na Šmarski cesti v Kopru ustavili 45 letnega voznika osebnega avtomobila, sicer doma iz okolice Portoroža. V postopku je bil vozniku odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,04 mg/l. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da slednji kaže očitne znake motenj v vedenju, zato so policisti opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain in opiate. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.

Vozilo je zgorelo v celoti, materialna škoda pa znaša približno 25.000 evrov. Požar so pogasili gasilci PGD Razdrto in Ubeljsko. Policisti niso zaznali elementov kaznivega dejanja in so tujo krivdo izključili.