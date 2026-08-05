51-letnik iz Most v priporu, policisti našli puško in skoraj dva kilograma kokaina

MALOPRIDNEŽ

Moškega preiskovali zaradi nasilja, našli drogo in celo ostrostrelsko puško.

Čeprav se je policijska preiskava, o kateri so včeraj spregovorili na tiskovni konferenci Policijske uprave Ljubljana, začela na podlagi prijave kaznivih dejanj nasilništva in groženj, je potem zavila v povsem drugo smer. Policisti PP Ljubljana Moste so v minulih dneh tako zaključili obsežno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj ne le z elementi nasilja, temveč tudi s področja prepovedanih drog, orožja ter ponarejanja listin. Ko so policisti sicer zbrali dovolj dokazov, so podali pobudo za hišno preiskavo na okrožno državno tožilstvo. V nadaljevanju je sodišče izdalo odredbo za hišne ...