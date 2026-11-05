52 dni pilil rešetke koprskega pripora

POBEG

Damnjan Mitrović naj bi pred pobegom leta 2018 goljufal še s peleti. S slovenskim sodstvom zaradi obtožbe o poslovni goljufiji še ni povsem opravil.

Motili bi se, če bi mislili, da so zaporniki ali priporniki v slovenskih zaporih v primerjavi s tistimi v tujini kaj manj iznajdljivi pri pobegih izza rešetk. Prav po filmsko sta denimo 30. decembra 2018 iz koprskega pripora pobegnila takrat 41-letni Bosanec Dragan Milosavljević in 40-letni Srb Damnjan Mitrović. »Na tem sem delal zadnja dva meseca in pol. Ker sem vedel, da bom načrt sam težko izpeljal, in ker sem slišal, da iz tega zapora ni pobegnil še nihče, se mi je pridružil Milosavljević,« je za Slovenske novice januarja 2019 razlagal Mitrović. S pomočjo sojetnika je uredil, da mu je ...