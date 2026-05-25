52-letna pohodnica si bo žal zapomnila nedeljski izlet na Golico

Včeraj, 24. maja 2026, so bili okoli 13.15 na PU Kranj obveščeni o 52-letni pohodnici, ki je med hojo zdrsnila na območju Golice in se lahko telesno poškodovala. Na kraju so ji pomoč nudili gorski reševalci GRS Jesenice, v nadaljevanju pa ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki jo je s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v SB Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Pestrih 24 ur

Gorenjski operativno komunikacijski center je sicer na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 115 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 36, od tega sedem o dogodkih, od tega eden o požaru zabojnika, eden o povoženi divjadi in eden o nesreči v gorah.