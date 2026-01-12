56-letnika v glavo zadela veja, 39-letnica med delom utrpela poškodbo roke

V soboto je bila Policija obveščena o delovni nesreči med sečnjo lesa v gozdu. Po sedaj zbranih podatkih sta dva moška na območju Liga na svojem zemljišču izvajala sečnjo lesa in čistila gozd. Med delom je 56-letnega moškega v predel glave zadela manjša veja in ga lažje poškodovala. Kasneje so ga na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica, nato pa je bil odpeljan v šempetrsko bolnišnico.

Med delom na Cerkljanskem se je lažje poškodovala delavka

Prav tako v soboto se je v eni od gospodarskih družb na Cerkljanskem med delom lažje poškodovala 39-letna delavka (ima poškodba leve roke). Poškodovanki so prvo pomoč najprej nudili v ZD Idrija, nato pa ji je bila nudena zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici. Idrijski policisti so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Glede nezgode je bilo obveščena tudi pristojna delovna inšpekcijska služba.