57-letna Američanka padla v Sočo, sledila drama

Včeraj ob 16.17 so bili policisti obveščeni o dogodku v naselju Soča, kjer je v reko Sočo padla tuja državljanka in se poškodovala. Po doslej zbranih podatkih je 57-letna državljanka Združenih držav Amerike hodila po pešpoti za mostom pri Velikih koritih Soče proti strugi reke Soče, zanjo je hodil njen 67-letni mož. Po približno desetih metrih hoje ji je zdrsnilo, zaradi česar je padla po približno dva metra strmi brežini, nato pa še okoli 12 metrov v globino v reko Sočo.

Pri padcu utrpela poškodbe glave

Na srečo je bila v bližini plavalka, ki je poškodovanko, obrnjeno z obrazom v vodi, obrnila in ji nudila pomoč. Na pomoč je nato priplaval še drug plavalec, kasneje pa tudi njen mož. Skupaj so jo uspeli spraviti na breg reke Soče. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec in gorski reševalci GRS Bovec. S pomočjo vrvne tehnike so poškodovanko dvignili iz struge ter pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin pri njeni oskrbi. Poškodovanko so v nadaljevanju prevzeli člani Helikopterske nujne medicinske pomoči in jo s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili. O vseh ugotovitvah bodo seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.