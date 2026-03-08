57-letnice ne iščejo več: policija je sporočila, zakaj

S Policijske uprave Ljubljana (PU Ljubljana) so danes sporočili, da je od včeraj pogrešana 57-letna ženska. O tem so bili obveščeni tudi policisti Policijske postaje Kočevje, saj je bila nazadnje videna na območju Kočevja. Ker z do tedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, so prosili javnost za informacije, ki bi jim koristile pri njenem iskanju. Kasneje so s te policijske uprave sporočili, da je bila pogrešana najdena mrtva na območju Kočevja.

O vzroku za njeno smrt s PU Ljubljana ne poročajo, so pa v svoji objavi za medije zapisali, da po prvih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: