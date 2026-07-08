58-letni voznik na izvozu za Radovljico trčil v naletni meh, avto se je vžgal

Gorenjski prometniki so v torek okoli 10.35 obravnavali prometno nesrečo na gorenjski avtocesti, v smeri Karavank. 58-letni voznik je na izvozu za Radovljico z avtomobilom čelno trčil v naletni meh in se pri tem lahko telesno poškodoval.

Avto se je vžgal

Avtomobil se je po trku vžgal, voznik pa ga je še pravočasno zapustil. Kot je znano PU Kranj, je avtomobil pred prihodom gasilcev pogasil mimoidoči voznik in se mu za njegovo dejanje iskreno kranjski policisti zahvaljujejo. Voznik povzročitelj je avtomobil vozil pod vplivom alkohola (0,92 mg/l, kar je nekaj manj kot 2 promila).

Tržiški policisti so včeraj okoli 17. ure na območju Tržiča obravnavali padec otroka z e-skirojem, ki se je pri tem lahko telesno poškodoval. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti vodijo postopek in bodo tudi preverili morebitno odgovornost staršev oziroma skrbnikov za nadzorstvo otroka ob njegovi udeležbi v cestnem prometu. Na območju Bleda so policisti včeraj prav tako okoli 17. ure obravnavali prometno nesrečo, v kateri je mladoletni voznik, po podatkih s katerimi razpolagamo, odvzel prednost vozniku avtomobila in s skuterjem trčil vanj. Pri tem se je telesno poškodoval. Policisti ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice. Policisti zoper njega za povzročitev prometne nesreče vodijo prekrškovni postopek. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču. Na kraju so bili tudi gasilci.