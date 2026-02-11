55-letnica z Obale na balkonu opazovala ognjemet, ko je vanjo streljal 58-letnik z Obale

VEČ LET ZAPORA MU GROZI

Praznoval je prihod novega leta. Na njegovem domu so našli več kosov legalnega orožja.

55-letna ženska, ki je na silvestrovo na balkonu v družbi treh sorodnikov opazovala ognjemet, je bila ustreljena z revolverjem, je pokazala kriminalistična preiskava. Kot je povedala vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Aljoša Špeh, so bili na novega leta dan nekaj po polnoči napoteni v Parecag, potem ko so prejeli obvestilo, da se je na balkonu zgrudila ženska, ki si je ogledovala bližnji ognjemet. Ob prihodu so policisti ugotovili, da ima 55-letnica poškodbo, ki je zelo podobna strelni rani, v predelu ramena. Tja so bili napoteni tudi reševalci, ki so ...