60-letnik v Novem mestu prehiteval in povzročil trčenje 4 vozil, zdaj se bori za življenje

V sredo nekaj po 20. uri se je na Levičnikovi cesti v Novem mestu zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila. V njej sta bili dve osebi huje poškodovani, življenje 60-letnega povzročitelja pa je še vedno ogroženo.

Po ugotovitvah novomeških policistov je 60-letni voznik vozil iz smeri Žabje vasi proti Ločni. Med vožnjo je začel nepravilno prehitevati osebni avtomobil, ki ga je pred njim vozil 21-letnik. Pri tem je čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 25-letni voznik. Po silovitem trčenju je avtomobil 60-letnika odbilo nazaj v vozilo 21-letnika, v avto 25-letnika pa je nato trčil še 48-letni voznik, ki je pripeljal za njim.

Reševalci so na kraju oskrbeli hudo poškodovana 60-letnika in 25-letnika ter ju prepeljali v bolnišnico. Zaradi hudih poškodb je 60-letni voznik v smrtni nevarnosti. Zdravniško pomoč so poiskali tudi 21-letni voznik in dva potnika iz vozila povzročitelja, ki so utrpeli lažje poškodbe. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in preiskavo sumov kaznivega dejanja nevarne vožnje.