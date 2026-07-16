61-letni kolesar v Portorožu padel, oživljali so ga, a na kraju umrl

Koprski policisti so bili ob 11.53 obveščeni o hujši prometni nesreči. Na kraju so ugotovili, da je 61-letni kolesar, doma z območja PP Piran, peljal po kolesarki stezi iz Lucije proti Portorožu.

Umrl na kraju

V Portorožu je padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje je na kraju kolesarja oživljalo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl. Vse okoliščine dogodka policisti še ugotavljajo.