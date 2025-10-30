62-letnik barval ostrešje, lestev se je spodmaknila, z njim hudo

Galerija
Dolenjski policisti poročajo o več nesrečah pri delu. Tako je v Rovišču pri Studencu 62-letni občan barval ostrešje. Pri tem se mu je spodmaknila lestev, zato je z višine približno 6 metrov padel na tla in se huje poškodoval.
V Novem mestu je 50-letni občan na višini vrtal luknje v steno. Pri delu me je na lestvi spodrsnilo, tako da je padel na tla in se lažje poškodoval.
V Prevolah pa je 70-letni občan opravljal vzdrževalna dela na čebelnjaku. Stal je na lestvi in na višini približno 1,5 m izgubil ravnotežje in padel. Tudi on se je lažje poškodoval.
