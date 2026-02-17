63-letnica se je zgrudila brez znakov življenja, k sreči sta bila v bližini herojska policista Roberta

Na parkirišču ob javnih sanitarijah na kontrolni točki Pince na avtocesti A5 se je 12. februarja zgodil resen zdravstveni zaplet. 63-letna državljanka Francije se je nenadoma zgrudila, a usoda je bila na njeni strani. V bližini sta se namreč zadrževala policista Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota, Robert Majc in Robert Kančal, ki sta tam opravljala naloge, povezane z začasno mejno kontrolo. Opazila sta, da je moški ob Francozinji začel klicati na pomoč, zato sta nemudoma pristopila. Ugotovila sta, da ne kaže znakov življenja.

Policista sta nemudoma začela temeljne postopke oživljanja in obvestila nujno medicinsko pomoč. Do prihoda reševalcev sta izvajala masažo srca ter uspela ponovno vzpostaviti utrip. Nadaljnje postopke so prevzeli reševalci iz Zdravstvenega doma Lendava. Po prvih podatkih je 63-letnica doživela zastoj srca. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v bolnišnico v Murski Soboti na nadaljnje zdravljenje. S Policijske uprave Murska Sobota so ob tem sporočili, da sta policista s hitro in strokovno reakcijo prispevala k rešitvi življenja.