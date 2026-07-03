65-letnik v Postojni otipaval natakarico, morala se je zapreti v skladišče

Malo po 20. uri so policisti posredovali v Postojni, kjer je pred lokalom neznani storilec pretepel 65-letnega moškega doma iz Postojne.

Morala se je zapreti v skladišče

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je pred tem 65-letnik otipaval in se drugače nedostojno vedel do natakarice, zaradi česar se je ta zaprla v skladišče lokala. Po zbranih obvestilih bodo policisti uvedli ustrezne ukrepe.