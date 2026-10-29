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66-letna voznica v Črnomlju zbila mladoletnika na električnem skiroju, odpeljali so ga v bolnišnico

V prometni nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in električni skiro. Policisti so ugotovili, da je voznica avtomobila mladoletniku odvzela prednost.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
G. P.
 29. 10. 2026 | 17:12
2:23
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V Črnomlju se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan mladoletni voznik električnega skiroja. Vanj je trčila 66-letna voznica osebnega avtomobila, ki mu je po ugotovitvah policistov odvzela prednost. Na kraj nesreče so bili napoteni policisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila o okoliščinah trčenja. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovorna 66-letnica, ki pri vožnji ni upoštevala pravil o prednosti.

Mladoletnika odpeljali v bolnišnico

Poškodovanemu vozniku električnega skiroja so na kraju pomagali reševalci, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da je v nesreči utrpel lažje telesne poškodbe. Policisti vse okoliščine prometne nesreče še preverjajo.

Policisti opozarjajo na nevarnosti skirojev

Policija ob tem opozarja, da so vozniki električnih skirojev med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem prometu. Zaradi majhnih koles in slabše stabilnosti je nevarnost padcev večja, ob trčenju z avtomobilom pa so lahko posledice še posebej hude. Voznike avtomobilov zato pozivajo k dodatni previdnosti, predvsem v križiščih in pri zavijanju, kjer je treba dosledno upoštevati pravila o prednosti. Električne skiroje je zaradi njihove ozke silhuete, tihe vožnje in hitrosti v prometu pogosto težje pravočasno opaziti.

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Tudi voznike skirojev policisti pozivajo k previdni vožnji, prilagajanju hitrosti in uporabi zaščitne čelade, ki je za mlajše od 18 let obvezna. Posebej opozarjajo na uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, neupoštevanje prometnih pravil in vožnjo pod vplivom alkohola.

Da težava ni zanemarljiva, kažejo tudi podatki policije. Leta 2025 so pri voznikih električnih skirojev ugotovili 1257 kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je 35 odstotkov več kot leto prej. Policisti zato poudarjajo, da je za preprečevanje nesreč nujna previdnost vseh udeležencev v prometu.

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