67-letnik spolno nadlegoval 12-letno deklico na mestnem avtobusu v Ljubljani

PREDATOR

Zaradi napada na mestnem avtobusu v Ljubljani državljan BiH končal v priporu. Mladi potnik je opazil stisko sopotnice in obvestil voznika, ta je zaklenil avtobus.

Sedeminšestdesetletnega moškega, državljana Bosne in Hercegovine, so zaradi nadlegovanja 12-letnice na mestnem avtobusu policisti v sredo zvečer odpeljali k preiskovalnemu sodniku, ta je zoper njega odredil pripor. Kot so poročali na POP TV, ki so se pogovarjali tako z mamo deklice kot voznikom avtobusa, gre mlademu potniku na avtobusu, ki je vsiljivost in nadlegovanje deklice opazil, in vozniku Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) zahvala, da so policisti moškega tudi prijeli. Kot je zgodbo deklice predstavila njena mama, se je 12-letnica v ponedeljek okoli 19. ure vračala s treninga, ko ...