71-letni občan v naselju Budanje padel iz objekta. Umrl v šempetrski bolnišnici

Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragični delovni nesreči. V četrtek ob 12.15 je v naselju Budanje v občina Ajdovščina delavec padel z objekta. Gasilci GRC Ajdovščina so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Ajdovščina.

Umrl v šempetrski bolnišnici

Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Šempeter. Primorske novice pa navajajo, da so iz bolnišnice kasneje sporočili, da je podlegel poškodbam. Gre za 71-letnika, doma s Krasa.

Policisti tujo krivdo izključili

Ob tem so iz PU Nova Gorica sporočili, da so na kraju ugotovili, da so trije delavci na strehi ene od stanovanjskih hiš opravljali menjavo strešne kritine. Med delom je 71-letni moški z višine približno sedmih metrov padel na tla in se huje poškodoval. Njegova sodelavca sta takoj po nesreči stekla do poškodovanca, mu nudila prvo pomoč ter poklicala reševalce. Kmalu po prihodu reševalcev na kraj je poškodovanec padel v nezavest in ni kazal znakov življenja, zato so ga reševalci NMP ZD Ajdovščina na kraju oživljali. Po uspešno izvedenem oživljanju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Nekaj ur kasneje je bila Policija s strani zdravstvenega osebja šempetrske bolnišnice obveščena, da je 71-letni moški v omenjeni zdravstveni ustanovi zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino z namenom ugotavljanja natančnega vzroka smrti.

Glede na dosedanje ugotovitve so policisti tujo krivdo izključili.