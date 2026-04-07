74-letnik kuril ob objektu, nato je zagorel gozd

Blejski policisti so bili včeraj, 7. aprila 2026, okoli 13. ure obveščeni o požaru na območju Mežakle v občini Gorje. Po podatkih s katerimi razpolagajo 74-letni moški ob objektu na območju Mežakle urejal okolico in zakuril ogenj, ki se je zaradi vetra razširil v gozd. V požaru po do zdaj zbranih podatkih ni bil nihče telesno poškodovan. Požar je pogasilo več gasilcev iz različnih gasilskih društev ter letali za gašenje požarov v naravi Air Tractor. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara ter vodijo postopek, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 105 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 41: trije s področja kriminalitete; 16 s področja prometne varnosti, od tega trije o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in dva o prometni nesreči z materialno škodo; devet s področja javnega reda in miru, od tega trije o kršitvi na javnem kraju in eden o kršitvi v zasebnem prostoru ter 10 o dogodkih, od tega dva o požaru v naravnem okolju, trije o povoženi divjadi in eden o nesreči pri delu.