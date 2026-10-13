80-letni voznik na prehodu za pešce trčil v peško, hudo je poškodovana

Na območju Radovljice se je včeraj zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana peška. Po doslej znanih podatkih je 80-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil vanjo. Peška je utrpela hude telesne poškodbe. Zdravstveno osebje ji je prvo pomoč nudilo že na kraju nesreče, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Radovljiški policisti okoliščine nesreče še obravnavajo. Zoper voznika vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

Vozniki, pred prehodom za pešce zmanjšajte hitrost

Prehodi za pešce so mesta, na katerih morajo biti vozniki še posebej pozorni. Pešci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, saj lahko trk z avtomobilom povzroči hude poškodbe tudi pri razmeroma majhnih hitrostih. Za večjo varnost policija in drugi prometnovarnostni strokovnjaki opozarjajo na pomen previdnosti in upoštevanja prometnih pravil.

Pred prehodom za pešce zmanjšajte hitrost. Pozorni bodite na pešce ob robu ceste in na tiste, ki nameravajo prečkati vozišče.

Pešcem omogočite varno prečkanje. Ko je pešec na prehodu ali očitno namerava stopiti nanj, mu omogočite prečkanje skladno s prometnimi pravili.

Bodite pozorni na slabšo vidljivost. V dežju, mraku in temi je pešce težje opaziti, zato je potrebna dodatna previdnost.

Med vožnjo ne uporabljajte telefona. Že kratek odmik pozornosti lahko pomeni, da pešca pravočasno ne boste opazili.

Hitrost prilagodite razmeram. Tudi kadar vozite znotraj dovoljene omejitve, morate upoštevati vidljivost, stanje ceste in gostoto prometa.

Tudi pešci lahko poskrbijo za večjo varnost

Pešcem svetujejo, naj pred prečkanjem ceste preverijo promet v obe smeri, in se prepričajo, da so jih vozniki opazili. Prednost na prehodu ne pomeni, da je varno stopiti na vozišče, ne da bi preverili, ali se lahko vozilo pravočasno ustavi. V mraku, ponoči in ob slabi vidljivosti naj uporabljajo odsevna telesa ali svetla oblačila. Predvsem zunaj naselij je pomembno, da so čim bolj vidni.

Vsak udeleženec v prometu lahko s previdnostjo in upoštevanjem pravil prispeva k zmanjšanju števila nesreč in preprečevanju najhujših posledic.