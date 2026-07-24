  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMETNE NESREČE

82-letna Hrvatica divjala na mostu v Brežicah, posledice so hude

39-letna voznica osebnega avtomobila med Drnovim in Čatežem ob Savi med vožnjo zaspala.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/delo
M. U.
 24. 7. 2026 | 07:54
 24. 7. 2026 | 07:54
2:45
A+A-

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na mostu v Brežicah. Po ugotovitvah brežiških policistov je za nesrečo odgovorna 82-letna voznica iz Hrvaške, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v zadnji del vozila, ki ga je prednjo vozila 45-letna voznica. Zatem je v vozilo 82-letnice trčil še 27-letni voznik. Huje poškodovano 82-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo.

image_alt
Tudi Jackie Chan čez brežiški most

Prometna nesreča na avtocesti

22. 7. nekaj po 7. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Drnovim in Čatežem ob Savi. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah naj bi 39-letna voznica osebnega avtomobila med vožnjo zaspala, izgubila oblast nad vozilom in trčila v zadnji del tovornega vozila, ki ga je prednjo pravilno peljal 30-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli, policisti pa so ji zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Povzročitelj nesreče brez veljavnega vozniškega in pod vplivom alkohola

Krški policisti so bili v sredo okoli 19. ure obveščeni, da naj bi v Brestanici voznik osebnega avtomobila trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim in pobegnil s kraja nesreče. Takoj so se odzvali in pobeglega kršitelja izsledili. 35-letnemu osumljencu kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu so odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,07 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Ugotovljeno je bilo tudi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja. Na podlagi ugotovitev bodo ukrepali v skladu s pristojnostmi.

V nesreči v Sevnici poškodovan motorist

O prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila in motorista v Sevnici so bili obveščeni v sredo nekaj po 19.30. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 27-letna voznica v križišču pri zavijanju levo odvzela prednost 43-letnemu motoristu, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Maribor. Po prvih informacijah iz bolnišnice ne gre za hude poškodbe. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prometna nesrečaPU Novo mestopolicijaprometvozniktrčenje
ZADNJE NOVICE
08:29
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA VEST

Njegov odhod je pretresel Šentrupert, župan se je poslovil z ganljivimi besedami

Umrl je eden najpomembnejših slovenskih gerontologov dr. Jože Ramovš.
24. 7. 2026 | 08:29
08:05
Bulvar  |  Domači trači
NIKOLI NE ZASPITA SPRTA

Marjetka razkrila, kaj z Raayem nikoli ne storita po prepiru

V novi pesmi sta spregovorila o prepirih, spravi in majhnih pozornostih, ki lahko v odnosu pomenijo največ
24. 7. 2026 | 08:05
07:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNE NESREČE

82-letna Hrvatica divjala na mostu v Brežicah, posledice so hude

39-letna voznica osebnega avtomobila med Drnovim in Čatežem ob Savi med vožnjo zaspala.
24. 7. 2026 | 07:54
07:52
Novice  |  Slovenija
PREBUJENE NOGOMETNE STRASTI V DEŽELI PETELINA

NK Šentjernej je v štirih letih doživel preporod, novi stadion in zgodovinski uspeh (FOTO)

Tomaž Strgar s kolegi iz upravnega odbora je začrtal nove smernice razvoja kolektiva.
Rok Tamše24. 7. 2026 | 07:52
07:45
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ozimnica brez kisa: 9 načinov, kako shraniti poletne pridelke

Ko beseda nanese na ozimnico, večina najprej pomisli na kozarce s kumaricami, papriko, rdečo peso ali vloženimi bučkami. Toda resnica je, da ozimnica že dolgo ni več samo vlaganje v kis.
Kaja Berlot24. 7. 2026 | 07:45
07:41
Šport  |  Odmevi
LAHKO BI BIL SNEMALEC PRI EUROSPORTU

Boštjan Kavčnik je Tadeju Pogačarju za v Alpe pripravil lažja kolesa (FOTO)

V cilju je nemalokrat pred tekmeci slovenskega šampiona.
Miha Hočevar24. 7. 2026 | 07:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki