82-letna Hrvatica divjala na mostu v Brežicah, posledice so hude

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na mostu v Brežicah. Po ugotovitvah brežiških policistov je za nesrečo odgovorna 82-letna voznica iz Hrvaške, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v zadnji del vozila, ki ga je prednjo vozila 45-letna voznica. Zatem je v vozilo 82-letnice trčil še 27-letni voznik. Huje poškodovano 82-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo.

Prometna nesreča na avtocesti

22. 7. nekaj po 7. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Drnovim in Čatežem ob Savi. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah naj bi 39-letna voznica osebnega avtomobila med vožnjo zaspala, izgubila oblast nad vozilom in trčila v zadnji del tovornega vozila, ki ga je prednjo pravilno peljal 30-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli, policisti pa so ji zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Povzročitelj nesreče brez veljavnega vozniškega in pod vplivom alkohola

Krški policisti so bili v sredo okoli 19. ure obveščeni, da naj bi v Brestanici voznik osebnega avtomobila trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim in pobegnil s kraja nesreče. Takoj so se odzvali in pobeglega kršitelja izsledili. 35-letnemu osumljencu kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu so odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,07 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Ugotovljeno je bilo tudi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja. Na podlagi ugotovitev bodo ukrepali v skladu s pristojnostmi.

V nesreči v Sevnici poškodovan motorist

O prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila in motorista v Sevnici so bili obveščeni v sredo nekaj po 19.30. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 27-letna voznica v križišču pri zavijanju levo odvzela prednost 43-letnemu motoristu, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Maribor. Po prvih informacijah iz bolnišnice ne gre za hude poškodbe. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.