82-letni voznik v Pivki zbil mlajšo deklico in zbežal brez nudenja pomoči

Včeraj okoli 14. ure je policijo poklical očividec nesreče in prijavil dogajanje v Pivki, v katerem je voznik osebnega avtomobila na označenem prehodu za pešce trčil v otroka. Šlo je za 10-letno deklico, ki je cesto prečkala pravilno. Kljub trčenju voznik ni ustavil, temveč je s kraja nesreče takoj odpeljal naprej v smeri železniške postaje.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in reševalci. Ugotovljeno je bilo, da je bil otrok na srečo le lažje poškodovan. Reševalna služba jo je oskrbela in zaradi dodatnih pregledov odpeljala v Zdravstveni dom Postojna. Po doslej znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Policisti so z zbiranjem obvestil in s pomočjo podatkov očividcev kmalu izsledili 82-letnega voznika, ki je prometno nesrečo povzročil in zapustil kraj dogodka. Zoper njega so odredili strokovni pregled. Po zaključenih vseh postopkih bodo policisti podali kazensko ovadbo.

Policija ponovno opozarja vse udeležence v prometu na posebno previdnost v bližini prehodov za pešce ter na dolžnost, da v primeru prometne nesreče nemudoma ustavijo in nudijo pomoč poškodovanim.