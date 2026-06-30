Vera z balkona omahnila v smrt

KAJ SE DOGAJA?

Od tragičnega padca stanovalke v Kopru je minilo več kot sedem let in pol. Kljub pravnomočni obtožnici proti gradbincema narok še ni razpisan.

Minilo je že sedem let in pol od usodnega padca stanovalke z balkona v Kopru. Gospa naj ne bi bila obveščena, da so med prenovo fasade z njenega francoskega balkona odstranili varovalno ograjo. Kljub dolgemu časovnemu zamiku pa zoper domnevno odgovorna v tej zadevi do danes ni bil razpisan niti predobravnavni narok. Z Okrožnega sodišča v Kopru so nam odgovorili, da je obtožnica vložena in je pravnomočna. »Sledi razpis predobravnavnega naroka,« navaja predsednica sodišča Samanta Nusdorfer. Povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti na Ulici Istrskega odreda 2 sta obtožena glavni izvajalec ...