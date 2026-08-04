97-letni voznik avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 31. julijem in 3. avgustom posredovali v 292 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 979 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali ter 29 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Na prehodu za pešce trčil v peško

Policisti PP Šentjernej so bili v petek, 31. julija 2026, nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči v Šentjerneju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 97-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško, ki je pravilno prečkala cesto. Peška se je v nesreči lažje poškodovala, povzročitelju nesreče pa so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Novo mesto.