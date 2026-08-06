Tragična nesreča v celjski Cinkarni: 55-letni delavec z jeklene konstrukcije omahnil v smrt

USODNA NESREČA

Tožilstvo trojico preganja zaradi usodne nesreče v Cinkarni Celje. Delavca z zdravstveno omejitvijo naj bi poslali na delo na višino.

Tožilka Maja Lajh je trdno prepričana o soodgovornosti Ahmeta Alića, Venčeslava Ojsterška in Franca Komačarja za tragično smrt takrat 55-letnega delavca Abdulaha H., ki je januarja 2014 med opravljanjem zahtevnih del na višini v celjski Cinkarni padel s petih metrov na betonska tla in umrl. Predobravnavnega naroka se je udeležil le Alić, direktor podizvajalske družbe Velcom, medtem ko preostalih dveh obtoženih ni bilo. Franc Komačar kljub izkazanemu vabilu izostanka ni opravičil, zato sodnik David Špernjak šteje, da krivde ne prizna in da predobravnavnega naroka zanj ne bo. Venčeslav ...