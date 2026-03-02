Afera Fotopub: Smodeju končno vročili obtožnico

Kontroverznega novomeškega kulturnika Dušana Josipa Smodeja, ki ga je širša javnost spoznala po izbruhu afere Fotopub pred tremi leti, so le našli in mu uspešno tudi izročili obtožnico, ki je bila sicer na sodišču vložena že pred več kot enim letom, piše portal MMC. Bremeni ga kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb. Okrožno sodišče v Ljubljani je zatem prejelo ugovor zoper obtožnico, a ta ni zadostoval, da bi se postopki zaustavili. Toda obtožnica mu vse do zdaj ni bila vročena, so pa društvo Fotopub izbrisali iz poslovnih registrov dva dni pred vložitvijo obtožnice. Zatem se je Smodej preselil v tujino.

Obtožnice Smodeju tako dolgo niso mogli izročiti, ker je bil v tujini, tako je vsaj mogoče razbrati iz njegovih objav na družabnih omrežjih. Smodej je v tujini ves ta čas neovirano deloval kot publicist in kurator, brez skrbi je tudi potoval po Evropi in Afriki. Poleg že omenjene obtožnice je državno tožilstvo na podlagi druge ovadbe v aferi Fotopub zoper Smodeja vložilo še obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije. Spomnimo, Smodeja so na anonimnem profilu na instagramu Proti nasilju Dušana Smodeja pričeli obtoževati domnevnih poslovnih in spolnih zlorab, ki naj bi jih izvajal več let.