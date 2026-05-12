Afera v Centru starejših Koper, intimne fotografije oskrbovancev krožile med zaposlenimi

Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v Centru starejših Koper. Kazensko so ovadili dve zaposleni, Primorske novice povzema STA, ki piše, da sta obe že dobili odpoved delovnega razmerja. Policijska uprava Koper je preiskavo sicer sprožila v začetku leta po objavi v medijih, nato pa je prijavo podalo še vodstvo Deosa. Na koprski policijski upravi so potrdili zaključek preiskave in utemeljitev suma kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Zoper obe osumljenki so torej podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Grobo zlorabo dostojanstva sta si sicer dovolili medicinska sestra in negovalka. Ena naj bi sobo z univerzalnim ključem odklenila, druga pa oskrbovanca med intimnostjo fotografirala. Fotografija je nato krožila med njunimi sodelavci v koprskem domu upokojencev.

Vodstvo družbe Deos je po izbruhu afere zatrdilo, da za obstoj fotografije niso vedeli vse do medijskih objav. Kot so dodali, so lani in letos organizirali več izobraževanj za zaposlene glede varovanja zasebnosti. Kasneje so sporočili, da so ugotovili identiteto avtorja in sprožili delovnopravne postopke.