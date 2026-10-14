Milijonska afera z računalniki iz časa ministrice Stojmenove Duh: zdaj so padle kazenske ovadbe!

Odmevni državni nakup računalnikov je dobil novo, resno nadaljevanje. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zaradi suma oškodovanja javnih sredstev vložil kazensko ovadbo zoper tri osebe, pri domnevnih nepravilnostih pa naj bi sodelovalo še deset ljudi iz več podjetij. Preiskovalci sumijo, da so pogoje javnega naročila prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posel razdelili med seboj.

Škoda za državni proračun? Vrtoglavih 5,3 milijona evrov

Nacionalni preiskovalni urad je konec preteklega tedna na Specializirano državno tožilstvo poslal kazensko ovadbo zoper tri osumljence. Kot so danes sporočili s policije, so preiskovalci ugotovili utemeljen sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev.

Afera iz časa ministrice Emilije Stojmenove Duh Nakup 13.000 prenosnih računalnikov je v preteklosti močno odmeval v javnosti. Ministrstvo za digitalno preobrazbo jih je naročilo v času, ko ga je vodila Emilija Stojmenova Duh. Aprila 2025 so kriminalisti v povezavi z afero opravili 15 hišnih in drugih preiskav, med drugim tudi na ministrstvu. Takrat so mediji poročali o devetih osumljencih in približno štirih milijonih evrov domnevne škode.

Pri domnevnih nepravilnostih naj bi naklepno pomagalo še deset fizičnih oseb iz štirih podjetij s sedežem v Ljubljani, enega podjetja iz Maribora in dveh tujih podjetij, od katerih ima eno podružnico v Ljubljani. Posel naj bi si razdelili, cene pa navili do najvišje dovoljene meje.

Ugotovitve kriminalistov razkrivajo sum posebej spornega načina izvedbe javnega naročila

Po navedbah policije je prvoosumljena oseba odločila, da se javno naročilo izvede, čeprav zanj ni bilo ustrezne pravne podlage. Preostali dve osumljeni osebi naj bi nato s pomočjo predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili pogoje razpisa. In to tako, da so jim ustrezali zgolj izdelki točno določenih ponudnikov, Toda to še ni vse. Preiskovalci sumijo, da so ponudnikom omogočili tudi medsebojno razdelitev naročila, tako da je vsakemu pripadel en sklop.

Nakup 13.000 prenosnih računalnikov je v preteklosti močno odmeval v javnosti. Ministrstvo za digitalno preobrazbo jih je naročilo v času, ko ga je vodila Emilija Stojmenova Duh. . FOTO: Blaž Samec

Cene računalniške opreme naj bi pri tem dosegle najvišjo vrednost, ki je še ustrezala razpisnim zahtevam. Pri elektronskih dražbah za preostale sklope pa naj bi ponudniki sodelovali zgolj navidezno.

Posel so nato še povečali za 30 odstotkov

Po zaključenih dražbah so z izbranimi ponudniki sklenili pogodbe o dobavi računalniške opreme. Nato pa je sledila še ena poteza, ki je pritegnila pozornost kriminalistov. Javno naročilo so po ugotovitvah NPU brez ustrezne pravne podlage povečali za dodatnih 30 odstotkov sredstev. Z istimi ponudniki so zato sklenili še anekse k pogodbam. Po izračunih preiskovalcev je zaradi domnevnih nepravilnosti nastalo za kar 5,3 milijona evrov škode za državni proračun.

Osumljencem grozi do osem let zapora

Za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let. Predkazenski postopek je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo, ki je zdaj prejelo kazensko ovadbo.