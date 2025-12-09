Agonija po izginotju Ami in Zappe v Lepeni: »Sanja se mi o psih, včasih je to res neznosno«

IŠČEJO JU ŽE MESECE

Režiser Eduard Miler v Lepeni nadaljuje iskanje dveh kosmatincev pasme jakutska lajka.

V odročnih trentskih gorah na območju Posočja se od srede avgusta še vedno odvija iskalna akcija skrivnostno izginulih jakutskih lajk. Ami in Zappa, haskijema podobna črno-bela psa z izrazitimi modrimi očmi, sta na praznični 15. avgust ponoči, polna veselja ob ponovnem snidenju, v Lepeni ušla iz avtomobila na dvorišču priznanega gledališkega režiserja Eduarda Milerja in v trenutku izginila v temno noč. Zadnji signal z GPS ovratnic je bil zabeležen dobri dve uri pozneje v bližini kampa Klin ob Soči, približno dva kilometra od hiše. Od tam naprej sledi ni bilo več. Ne moreta se kar ...