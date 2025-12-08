Ajdovski policisti ujeli znanega kriminalca: zanj je bil razpisan evropski priporni nalog

Ajdovski policisti so minulo sredo pri kontroli cestnega prometa v centru Ajdovščine ustavili vozilo s tremi Romuni. Ugotovili so, da so bili vsi v preteklosti že obravnavani za različna kazniva dejanja. Za enega pa je v Nemčiji razpisan evropski priporni nalog. Preiskovalna sodnica novogoriškega okrožnega sodišča je zanj odredila pripor.

Policisti so v postopku obravnave ugotovili, da so bili trije tuji državljani v preteklosti obravnavani za različna težja premoženjska kazniva dejanja, med drugim oborožene rope, napade na bankomate in dejanja, povezana z orožjem.

Tudi tokrat so v vozilu, ki so ga ustavili policisti, prevažali pripomočke, namenjene za izvrševanju kaznivih dejanj. Policisti so jih zasegli, skladno z usmeritvami pristojnega državnega tožilstva v Novi Gorici pa policisti policijske postaje Ajdovščina preiskujejo sum kaznivega dejanja izdelovanja in pridobivanja orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje. Na tožilstvo bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo.