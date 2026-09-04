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VARNOSTNI INCIDENT

Ajdovsko podjetje tarča hekerskega napada, proizvodnjo takoj zaustavili

Skupina Incom z več kot 1300 zaposlenimi združuje dve živilski ter tri neživilska podjetja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, N. P.
 4. 9. 2026 | 18:13
2:04
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V ajdovskem podjetju Incom so v preteklih dneh zaznali varnostni incident v delu informacijske infrastrukture. Proizvodnjo so začasno zaustavili ter izvedli pregled informacijskih sistemov in službene računalniške opreme, so pojasnili za STA. Takoj po zaznavi so aktivirali ustrezne varnostne protokole ter skupaj z internimi in zunanjimi strokovnjaki začeli izvajati vse potrebne ukrepe za zaščito sistemov in varno vzpostavitev normalnega delovanja. »Del ključnih funkcionalnosti je že uspešno obnovljen, postopki vzpostavitve preostalih sistemov pa še potekajo. Na podlagi dosedanjih ugotovitev nimamo informacij, ki bi kazale na izgubo ali ogroženost podatkov zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev,« so v Incomu zapisali v odgovoru na vprašanje STA.

Varnostni dogodek so potrdili tudi na Policijski upravi (PU) Nova Gorica. V odgovoru na vprašanje STA so zapisali, da so bili v četrtek obveščeni o sumu storitve kaznivega dejanja napada na informacijski sistem. Predkazenski postopek o tem primeru sedaj vodi sektor kriminalistične policije PU Nova Gorica, usmerja pa ga Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. »Novogoriški kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in izvajanje drugih nujnih preiskovalnih dejanj, zato vam zaradi interesa in varovanja kriminalistične preiskave v tej fazi drugih podrobnosti ne moremo posredovati,« so še zapisali.

V Incomu pričakujejo, da bodo delo kot običajno lahko nadaljevali v začetku prihodnjega tedna. Skupina Incom z več kot 1300 zaposlenimi združuje dve živilski podjetji - za proizvodnjo sladoleda in čokolade - ter tri neživilska podjetja, vsako med njimi pa deluje samostojno. Večino prihodkov od prodaje - lani so dosegli 182 milijonov evrov - v Incomu ustvarijo na tujih trgih, predvsem v Nemčiji, Angliji in ZDA.

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