Slovenci osumljeni razširjanja gnusnih posnetkov spolne zlorabe, policija pojasnila, ali so bili med žrtvami slovenski otroci

Sedem slovenskih državljanov je osumljenih razširjanja in posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok, so ugotovili kriminalisti v okviru mednarodne kriminalistične operacije preiskovanja spolnih zlorab otrok Mozaik 2025.

Med žrtvami ni slovenskih otrok

Kriminalisti so ugotovili, da je več slovenskih državljanov preko t. i. omrežja »peer to peer« razširjalo gradivo spolnih zlorab otrok. To gradivo so tudi pridobivali in hranili, je povedal vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto z uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU) Robert Tekavec.

Gre za otroke, mlajše od 15 let, »s katerimi imajo odrasli spolne odnose, in otroke, ki so na teh posnetkih goli ali pomanjkljivo oblečeni«

Pojasnil je, da gre za več kaznivih dejanj, torej prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva na slikovnih datotekah, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Gre za otroke, mlajše od 15 let, »s katerimi imajo odrasli spolne odnose, in otroke, ki so na teh posnetkih goli ali pomanjkljivo oblečeni«. Tekavec je še navedel, da v operaciji Mozaik 2025 ni slovenskih žrtev. Prav tako do sedaj niso ugotovili, da bi slovenski osumljenci to gradivo izdelovali sami ali fizično spolno zlorabljali otroke.

Preiskavo so jo slovenski kriminalisti izvedli v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Preiskava in identifikacija slovenskih osumljencev je potekala v sodelovanju z Europolom.

Kriminalisti so med preiskavo pridobili dovolj podatkov, na podlagi katerih so lahko identificirali osumljence z območja policijskih uprav Ljubljana, Koper, Celje, Murska Sobota, Maribor in Novo mesto. Eden od sedmih je že bil obravnavan za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost otrok.

Podrobnosti kriminalistične preiskave sta predstavila (u leve): Primož Podbelšek, iz Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. FOTO: Policija

Kriminalisti so 5. junija na območju vseh omenjenih policijskih uprav izvedli sedem hišnih preiskav pri sedmih osumljencih. Zasegli so 175 elektronskih naprav in precej drugih nosilcev elektronskih podatkov ter optičnih medijev, pri preiskavi pa je sodelovalo 31 kriminalistov in policistov. Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 8 let.

Statistika

Policija je v letu 2024 obravnavala 247 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesto in posredovanja pornografskega gradiva, leto poprej 194. V letošnjem letu so do konca oktobra obravnavali 149 teh kaznivih dejanj. Preiskanost teh kaznivih dejanj je bilo v zadnjih treh letih med 76,5 % in 85,8 %.

Najpogostejše oblike spolne zlorabe

Najbolj pogoste oblike spolne zlorabe otrok preko interneta še vedno ostajajo nagovarjanje otrok na spolnost in na izdelavo intimnih fotografij, izmenjava gradiva spolnih zlorab otrok med storilci in oblike spolne zlorabe mladoletnih oseb, ko si fant in dekle v intimnem razmerju pošiljata intimne fotografije, nato pa jih eden izmed njiju razširi naprej.

Ni več nujno, da oškodovanec pošlje svoje intimne posnetke. Neznani storilec lahko njegove fotografije pridobi iz javnih objav na družbenih omrežij in jih s pomočjo umetne inteligence spremeni v intimni posnetek oziroma fotografijo.

Ponovno pa policija opozarja na posnetke otrok, ko otroci uporabljajo pametne naprave brez nadzora, imajo neomejen dostop do interneta, ko do družbenih omrežij po večini dostopajo preko spletnih računov staršev in ko se pred kamero razgalijo in tak posnetek nevede objavijo. V tem primeru policisti nagovarjajo predvsem starše, da naj bodo pozorni, kaj otrok počne na internetu in da otroku prezgodaj ne dajo pametne naprave v svojo last in mu prezgodaj ne omogočijo neomejenega in nenadzorovanega dostopa do interneta. Prijav s tovrstnimi posnetki je namreč čedalje več.