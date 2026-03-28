Alarm je svoje naredil, škoda pa vseeno znaša vsaj 40.000 evrov

V petek, 27. marca, zjutraj ob približno 3.50 uri so bili mariborski policisti obveščeni o sproženem alarmu v trgovini na območju Slovenske Bistrice. Policisti so z ogledom kraja dejanja ugotovili, da je bilo vlomljeno skozi vrata, iz notranjosti pa so neznani storilci odtujili večje število sončnih očal različnih znamk.

Po prvih ocenah materialna škoda znaša približno 40.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskovanjem kaznivega dejanja.