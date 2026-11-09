Alarm v Logatcu in Vrhniki! Zaprite okna, izklopite rekuperatorje, vali se strupen dim! (VIDEO)

V industrijsko-obrtni coni v Logatcu je okoli 22. ure izbruhnil požar. Lokalni gasilec je ekskluzivno za Slovenske novice povedal, da je hudo in da gasi vsaj 20 društev. Za STA se je oglasil vodja intervencije Urban Korenč, ki je povedal, da okoliške prebivalce pozivajo, naj zaprejo okna in se zadržujejo v zaprtih prostorih ter se ne približujejo območju požara. V eni vrhniški Facebook skupini pa ob tem ljudi tudi pozivajo, da izklopijo ventilacijo. Tisti, ki imajo vgrajene prezračevalne sisteme (npr. rekuperacijo) ali klimatske naprave, naj jih takoj izklopijo, da strupenega dima ne potegne v notranjost objekta.

Požar na območju podjetja Blok

Po Korenčevih besedah gre za obsežen požar, ki se ga več gasilskih ekip trenutno trudi omejiti in držati pod nadzorom. Po dostopnih podatkih je zagorelo na območju podjetja za zbiranje, predelavo in reciklažo odpadne elektronike in barvnih kovin Blok. Kot je objavljeno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je aktiviran tudi ekološki laboratorij z mobilno enoto.

Na Facebooku se je oglasil župan Logatca Berto Menard, ki je prebivalce pozval, da ne odpirajo oken in da naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Dodal je tudi video, ki prikazuje razsežnost požara.

Za dodatne informacije smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana. Ko jih bomo dobili, jih bomo objavili.