Alarm v Šentilju! Iz bankomata se je pokadilo, na kraj prihiteli gasilci

Uprava za zaščito in reševanje poroča o gasilski intervenciji. Tako se je včeraj ob 23.55 na Cesti 2. julija v Šentilju v Slovenskih goricah kadilo iz bankomata.

Gasilci PGD Šentilj v Slovenskih goricah so ugotovili, da je do zadimljenja prišlo zaradi pregorele žarnice v bankomatu, ki so ga pregledali s termovizijsko kamero.