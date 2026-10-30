Alarm v Spodnjem Dupleku! Policija stopnjuje nadzor nad mladoletniki

Policija opozarja na vse pogostejše kršitve voznikov mopedov na območju Spodnjega Dupleka in okolice. V samo enem dnevu so policisti obravnavali dva mladoletna voznika, pri enem pa je predelani moped namesto dovoljenih 45 dosegel kar 92,8 kilometra na uro.

Policija mladim sporoča: z nevarnimi predelavami mopedov ne ogrožajo le sebe, temveč tudi vse druge na cesti. FOTO: Arhiv Pu Nm/delo Ui

Policisti Policijske postaje Maribor I so 27. oktobra popoldne tako v bližini Korenske ceste 31 v Spodnjem Dupleku ustavili mladoletnega voznika mopeda. Hitro so ugotovili več nepravilnosti. Mladoletnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije AM, moped ni bil registriran, na njem pa so bile nameščene registrske tablice, ki vozilu sploh niso pripadale.

Policisti Policijske postaje Maribor I so 27. oktobra popoldne tako v bližini Korenske ceste 31 v Spodnjem Dupleku ustavili mladoletnega voznika mopeda. FOTO: Pu Mb

Policisti so moped zasegli, zoper voznika pa bodo na pristojno Okrajno sodišče v Mariboru podali obdolžilni predlog.

Policija: Takšnih prijav je vse več

Ob tem so policisti opozorili, da na območju Spodnjega Dupleka z okolico pogosto prejemajo obvestila o kršitvah cestnoprometnih predpisov, povezanih prav z vozniki mopedov. Napovedujejo, da bodo zato tudi v prihodnje poostrili nadzor in posebno pozornost namenili kršitvam, ki bi lahko ogrožale voznike in druge udeležence v prometu. Starše in zakonite zastopnike pozivajo, naj preverijo, kakšna vozila njihovi mladoletniki uporabljajo, ali imajo zanje ustrezno dovoljenje ter ali so vozila registrirana in tehnično brezhibna.

Moped predelan tako, da je dosegel skoraj 93 km/h

Le nekaj ur prej so policisti Policijske postaje Maribor II na Studencih v Mariboru ustavljali drugega mladoletnega voznika mopeda. Ta njihovih svetlobnih in zvočnih signalov sprva ni upošteval in je nadaljeval vožnjo.

Ko so ga naposled ustavili, so za moped odredili izredni tehnični pregled. Rezultat je bil zgovoren: moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost je 45 kilometrov na uro, je dosegal kar 92,8 kilometra na uro.

Na njem so odkrili še vrsto drugih nepravilnosti, ki so vplivale na tehnično brezhibnost vozila. Tudi ta mladoletnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so predelani moped zasegli, zoper voznika podali obdolžilni predlog, preverjajo pa tudi odgovornost njegovih staršev.