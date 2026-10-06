Aleksandar Šukalo bivšo davil in jo udaril v oko?!

NASILJE V DRUŽINI

Zanika krivdo za nasilje v družini in povzročitev hude telesne poškodbe.

Avgusta lani smo pisali o tem, da se je na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi domnevnih groženj Aleksandru Šukalu znašel Rok Hren. Včeraj pa se je na istem sodišču znašel še Šukalo, ki je bil lani v takem času še v zaporu. Braniti se mora očitka, da je izvajal družinsko nasilje v škodo nekdanje, zdaj sicer Hrenove partnerice ter da jo je tudi huje poškodoval. Krivdo je zanikal. Tožilstvo mu očita, da je najmanj od oktobra 2022 pa vsaj do začetka februarja 2023 na območju Ljubljane in Domžal ter prek elektronskih komunikacij izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo nekdanjo partnerico. ...