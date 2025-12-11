Aleksander Strojan priznal, da je 70-letnemu Francu razbil obraz, brcali so ga vsi trije

SOJENJE NASILNEŽEM

Aleksander Strojan bi krivdo prevzel nase, brat Primož je kmetovalca Čemažarja menda celo branil.

Da razume vse, kar se mu očita, in prizna krivdo, je jasno in glasno včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sodnici Dejani Fekonja dejal Aleksander Strojan glede vpletenosti v napad na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja 9. julija zvečer na Ježici. Štiriindvajsetletnik je bil pripravljen prevzeti krivdo, in to kar v celoti, saj je pritrdil bratu, da se ta sploh ni približal oškodovancu. »Primož ni stopil zraven, stal je zraven avta. Celo branil ga je, rekel je, da tega ne smem delati,« se je zavzel za mlajšega sorojenca. Pritrdil je tožilstvu, da je Čemažarja, ki je v ...