Aleksandra so v Kranju napadli z nožem, zdaj naj bi prejemal še grožnje: »Bojim se za svoje življenje« (FOTO)

Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnil Aleksandar K., ki pravi, da se po nasilnem dogodku v Kranju ne počuti več varnega. Po njegovih besedah je bil v ponedeljek napaden z ostrim predmetom, po dogodku pa naj bi se začele vrstiti tudi grožnje. Dogodek Aleksandar opisuje bistveno bolj resno od običajnega fizičnega obračuna. Prepričan je, da bi se lahko končal precej huje, če vmes ne bi posegli njegovi prijatelji. Ti naj bi napadalcu preprečili nadaljnje poškodovanje in mu iz rok izbili nož. Na uredništvo so nam posredovali tudi fotografije policijskih zapisnikov in sporočil, ki naj bi jih Aleksandar prejel po dogodku.

Iz zapisnika Policijske postaje Kranj izhaja, da je Aleksandar policiji prijavil SMS-sporočilo, ki ga je razumel kot resno grožnjo. V sporočilu je bilo med drugim zapisano: »Metek je 34 centov. V nogah nisi toliko hiter, bodi pripravljen ... dobro veš, kaj si storil, ponedeljek ti bo ostal v spominu, mogoče tudi sreda, danes bo naš dan v Kranju.« Aleksandar je policistom povedal, da ne ve zanesljivo, kdo je sporočilo poslal, navedel pa je več oseb, za katere sumi, da bi lahko bile z njim povezane. V istem zapisniku je pojasnil tudi, da sporočilo povezuje z dogodkom 31. avgusta, ko naj bi bil, kot je navedeno v dokumentu, »zaboden in porezan z nožem«. Policija ga je seznanila, da se prijavljene navedbe obravnavajo v okviru suma kaznivega dejanja grožnje oziroma zalezovanja, njegova prijava pa se šteje kot predlog za pregon.

Policijski zapisnik FOTO: Osebni arhiv

Pred tem še en spor

Iz drugega policijskega zapisnika, sestavljenega 29. avgusta, je razvidno, da je bil le nekaj dni pred napadom obravnavan še en konflikt. Priča je policiji opisala prepir na območju Poštne ulice v Kranju, ki se je iz verbalnega spora stopnjeval v fizični obračun. Po njegovih navedbah naj bi Aleksandar K. sprva poskušal udeležence umiriti in jim predlagal, naj spor rešijo brez nasilja. Dogajanje se je nato stopnjevalo. V zapisniku je navedeno, da je prišlo do vlečenja za lase, prerivanja in udarcev, kasneje pa naj bi nekdo izvlekel tudi nož. Priča je policiji povedala tudi, da je bil sam med incidentom poškodovan. Zaradi udarca v obraz je poiskal zdravniško pomoč. Gre za ločen dogodek, ki ga ni mogoče neposredno enačiti z napadom 31. avgusta, kaže pa, da so bile med nekaterimi udeleženci napetosti prisotne že pred tem.

Poškodbe FOTO: Osebni arhiv

Policija: uporabljen je bil oster predmet

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Policijsko upravo Kranj. Tam so potrdili, da je na območju enega izmed gostinskih lokalov v Kranju prišlo do spora med več osebami. »Po doslej znanih podatkih sta se na zunanjem delu gostinskega lokala sprla 36- in 40-letni moški. Med sporom je 36-letni moški z ostrim predmetom površinsko telesno poškodoval 40-letnega moškega,« so pojasnili. V spor je nato posegel 48-letni moški, ki je želel dogajanje prekiniti. Takrat naj bi 36-letna ženska uporabila solzivec in z njim poškropila tako njega kot poškodovanega 40-letnika. Poškodovani se je nato umaknil v notranjost lokala, kjer je počakal na prihod policistov. Na kraju ga je oskrbelo zdravstveno osebje. Policisti so opravili ogled kraja in zasegli več predmetov, med njimi oster predmet in solzivec, ki bodo po njihovih navedbah služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.

Policijski zapisnik FOTO: Osebni arhiv

Policija dogodka za zdaj ne opredeljuje kot poskus uboja. Poudarjajo, da postopek še poteka in da policisti še zbirajo obvestila. V zvezi z dogodkom vodijo tako prekrškovni kot predkazenski postopek, po zaključenem zbiranju obvestil pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Aleksandar K. medtem vztraja, da ga po dogodku skrbi predvsem njegova varnost. Kot pravi, se zaradi nadaljnjih groženj boji, da zgodba še ni končana.

Policijski zapisnik FOTO: Osebni arhiv

Za zdaj je mogoče z gotovostjo potrditi, da je v Kranju prišlo do nasilnega spora, v katerem je bil uporabljen oster predmet, da je bil en moški poškodovan ter da policija okoliščine dogodka še preiskuje. Storilec je bil po napadu pridržan in še isti dan spuščen na prostost. Aleksandar K. pa ob tem opozarja, da se zaradi groženj po dogodku še vedno boji za svoje življenje.