PONOVNO SOJENJE

Alen grozil sosedom, zdaj ga bo pregledal psihiater

Alen Kovačević bo vnovič stopil pred sodnico, tokrat bodo morali na tehtnico dati tudi njegovo prištevnost.
Vpletal je drone in celo vojno v Ukrajini. FOTO: Getty Images
Vpletal je drone in celo vojno v Ukrajini. FOTO: Getty Images
Boštjan Celec
 18. 2. 2026 | 13:44
Šest mesecev zapora je ljubljansko okrožno sodišče zaradi groženj sosedom prisodilo 37-letnemu Alenu Kovačeviću. Nekega dne se je denimo pojavil pred vrati družine Aličić in vreščal nad zakoncema, da mu je njun sin dolžan denar in da mu ga mora vrniti do naslednjega dne, sicer bo vse pobil. Soseda mu je odvrnila, ali ga ni sram, da tako vpije, on pa jo je ozmerjal s kurbo, izvlekel pištolo in ji zapretil s smrtjo.

Vsi proti njemu, ker je Srb?

Izkazalo se je, da je bil s sosedi nekoč v dobrih odnosih, sploh s sinom sta se veliko družila. Potem pa se mu je očitno odpeljalo. Aličićeve je žalil, ponoči trkal na njihova vrata, porušil jim je pesjak. Večkrat je zahteval denar, ki naj bi mu ga dolgoval sin. V enem od SMS-sporočil, ki ga je poslal, je nerazumljivo zapisal: »A imate denar zame, za vrata prepiha, pa lačni smo bili, pa kazni plačuje, plus tri leta pogojne.« V sporočilih jim je pošiljal tudi fotografije denarja in sveč na grobu. Omenjal je svojo veroizpoved ... Potem so njegovo številko blokirali. Na sojenju se je izkazalo, da mu nihče od sosedovih ni bil dolžan ničesar, in Kovačević je bil torej obsojen zaradi grožnje. Ne le sporočila sosedom, tudi njegov zagovor na sodniji je bil popolnoma zmeden. Zanikal je, da bi komurkoli grozil, in trdil je, da nima pištole. V vse skupaj je vpletal vojno v Ukrajini in pritoževal se je, da so vsi proti njemu zato, ker je Srb, Srbija pa ni v zvezi Nato. »Sosedi so me pa z droni in ponoči, da spal nisem, 'svašta' so delali,« je dejal.

6 mesecev ječe je bila kazen.

Odvetnik mag. Igor Grošelj je zaman opozarjal na klientov dezorientirani govor, na preganjalne misli in na nesmiselno vpletanje dogodkov, kot je vojna v Ukrajini. Okrožni sodniki niso prisluhnili njegovemu predlogu za postavitev sodnega izvedenca za psihiatrijo, ki naj bi ocenil Kovačevićevo prištevnost v času storitve kaznivega dejanja. Po mnenju prvostopenjskega sodišča namreč v spisu ni podatka, da bi se kdaj zdravil v psihiatrični ustanovi, bil hospitaliziran ali imel diagnosticirano duševno motnjo ali duševno manjrazvitost. Glede zagovora je menilo, da je bilo njegovo opisovanje razumsko, odgovarjal je tudi na vprašanja.So pa odvetniku na decembrski pritožbeni seji ugodili ljubljanski višji sodniki. »Sodišče bi za obtoženega moralo postaviti psihiatričnega izvedenca,« jih je med drugim nagovoril Grošelj. In mnenje pritožbenega sodišča je bilo, da to, da se Kovačević še ni psihiatrično zdravil oziroma mu ni bila postavljena kakšna diagnoza, še ne pomeni, da ne gre za motnjo ali duševno manjrazvitost. Pri odločitvi so upoštevali tudi njegova SMS-sporočila z grožnjami, pa tudi sporočila, ki jih je pošiljal svojemu zagovorniku. Za slednje so zapisali, da jim je »zaradi konfuznosti in preskakovanja težko slediti«, ter nato zaključili, da mora svojo oceno o (ne)prištevnosti obtoženca res podati psihiater. Prvostopenjsko sodbo so razveljavili in primer vrnili okrožnemu sodišču v vnovično odločanje; seveda z zahtevo, da tam za Kovačevića postavijo sodnega izvedenca za psihiatrijo. Ponovljeno sojenje pred sodnico Nevo Bizjak se bo začelo jutri. 

Pregledati ga bo moral psihiater. FOTO: Getty Images
Pregledati ga bo moral psihiater. FOTO: Getty Images

