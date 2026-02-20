Alen v sporu s sosedi: »Vi boste mene zaklali«

»Pusti mojo ženo na miru,« je Hamdija Aličić včeraj zahteval od obtoženega Alena Kovačevića, ki se pred ljubljansko okrožno sodnico Nevo Bizjak zagovarja zaradi groženj družini Aličić. »Zame ne obstaja več, dokler bom živa,« je bila odločna Hamdijeva žena Rasema. »Tistega dne sem spala, mož pa je gledal televizijo. Rekel je, da nekdo trka. Šla sem pogledat in bil je Alen,« se je spominjala 18. decembra 2024. Okoli 19. ure naj bi se pojavil pred njihovimi vrati. Nadaljevala je, da je začel takoj, ko je odprla, preklinjati ter ji je govoril, da je kurba. Na sodišču je včeraj med pričanjem komaj zadrževala solze. »Do tega dogodka je bilo vse v redu. Dobro smo se razumeli. Je pa en dan prej rekel sinu Elvirju, naj mu vrne denar,« je dodala Rasema in še, da ji je sin rekel, da to ne drži. Da mu torej denarja ne dolguje. Alen se nato naj ne bi ustavil, ampak naj bi družini, če mu ne bodo vrnili denarja, zagrozil, da bo vse pobil s pištolo.

Vi boste mene zaklali. To se greste, a vam ni uspelo ... Ne marate me, ker nisem musliman.

Obtoženi 37-letnik, zoper katerega se je včeraj začelo vnovično sojenje, saj je bilo prvo razveljavljeno, ker sodišče zanj ni postavilo sodnega izvedenca za psihiatrijo, je na družino še danes zelo jezen. To čustvo je še včeraj, ko je podal zagovor, kar bruhalo iz njega. »Še zmeraj se dogajajo zabave ... po naselju se lovijo. Jaz pa ves čas kličem policijo, čeprav jih še sam bremzam. Meni je to zakomplicirana igra in vsega tega ne razumem,« je povedal in pojasnil, da so sosedje muslimani, on pa da je Srb. »Oni bi se kar malo zabavali, imajo neke fore ... To se dogaja že šesto leto.« Zatrdil je, da nikogar ni izsiljeval ter da sta Rasema in njen mož tista, ki mu ne dasta miru. »Igrajo se z mano. Provocirajo me,« je med drugim izpostavil in še, da je včasih v igre vključenih tudi do 50 ljudi. »In potem sem jaz obtožen, ker se oni zabavajo ... Včasih sem bil lump, ampak danes to nisem več. Imam službo,« je izpostavil in še, da je imel nekoč doma »plašilko« ter »naboje za spomin«, a so mu vse to policisti zasegli.

Ko je Rasemi med njenim pričanjem še enkrat ponovil, da se igrajo z njim ter da se »dogovarjate, kako bi me uničili«, mu je Rasema s povišanim tonom rekla: »Da te ni sram, da govoriš take besede.« Obdolženec pa ji je odgovoril: »Vi boste mene zaklali. To se greste, a vam ni uspelo ... Ne marate me, ker nisem musliman.« Da to ni res, je bila odločna priča, ki je spomnila, da se zelo dobro razume z njegovo mamo. Ker sta vpila drug na drugega, ju je morala sodnica ves čas miriti. »Nobenih igric se ne gremo,« je še enkrat zatrdila Aličićeva.