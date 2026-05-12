Aleš (50) 5. maja peš odšel od doma, vrnil se ni

Svojci pogrešajo 50-letnega Aleša Matjašeca iz Renkovcev v občini Turnišče, ki je 5. maja peš odšel od doma. Oblečen je bil v temno modro trenirko z belimi črtami in obut v temno modre športne copate znamke Adidas, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policija prosi vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.