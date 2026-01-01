  • Delo d.o.o.
STROKA KRITIČNA

Alkotestu se izteka pravna veljava: »Policisti bodo okupirani s prevažanjem domnevno alkoholiziranih voznikov«

Sodišče je ugotovilo, da trenutna ureditev uporabe alkotesta krši domnevo nedolžnosti.
Več izvedenih alkotestov po izkušnjah policije pomeni tudi večjo prometno varnost (simbolična fotografija).
Več izvedenih alkotestov po izkušnjah policije pomeni tudi večjo prometno varnost (simbolična fotografija).
Mitja Felc
 1. 1. 2026 | 05:00
5:23
V prazničnem decembru policija tradicionalno poostri nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, saj je alkohol eden glavnih povzročiteljev nevarnih situacij v prometu, vendar je nedavna odločitev ustavnega sodišča močno posegla v ustaljene postopke kaznovanja. Sodišče je namreč ugotovilo, da trenutna ureditev uporabe alkotesta krši domnevo nedolžnosti. Ustavno sodišče je presojalo primer pritožnika, ki je z 1,72 promila alkohola pobegnil s kraja nesreče, nato pa izpodbijal verodostojnost zapisnika o preizkusu z alkotestom. Sodišče je ugotovilo, da je drugi odstavek 107. člena zakona o ...

08:00
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI INTERVJU

Robert Golob iskreno o odnosu z Natašo Pirc Musar: »Ni enostavno, a se trudim vsak dan.«

Predsednik vlade je v novoletnem intervjuju povedal, kaj ga je leto 2025 naučilo, katere poteze vlade naj bi ljudje že občutili in zakaj ga najbolj skrbi širjenje neresnic ter sovraštva v javnem prostoru.
Nina Čakarić1. 1. 2026 | 08:00
07:50
Bulvar  |  Domači trači
DIAMANTNA POROKA

Damjan Murko presenetil stare starše: »Čas je, da jima vsaj delček vrnem« (FOTO)

Babico in dedka je pripeljal na kraj, kjer sta si pred 60 leti obljubila večno ljubezen.
1. 1. 2026 | 07:50
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Umor na Brodarjevem trgu pretresel Ljubljano: kdo je naročil smrt 40-letnika? (FOTO)

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
1. 1. 2026 | 07:00
07:00
Bulvar  |  Domači trači
DOMAČI TRAČI

Najbolj brani članki leta 2025: od smrti osebnega trenerja do Melanie Trump

Za vas smo pripravili pregled desetih najbolj branih člankov iz rubrike domači trači.
1. 1. 2026 | 07:00
06:29
Novice  |  Slovenija
INOVACIJA

Koroški komik Tomislav svet osvaja s kolesom za rezanje drv, navdušil je celo Američane (FOTO)

Tokrat je Tomislav Vrlič s kolegom v cirkularko predelal staro Rogovo specialko.
Lovro Kastelic1. 1. 2026 | 06:29
06:00
Bulvar  |  Suzy
LEPOTNI NASVETI

Lepotilnica za vstop v novo leto: prijetna in enostavna v štirih korakih (Suzy)

Kanček glamurja se tudi na dan potem spodobi.
1. 1. 2026 | 06:00

Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
