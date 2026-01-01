Alkotestu se izteka pravna veljava: »Policisti bodo okupirani s prevažanjem domnevno alkoholiziranih voznikov«

STROKA KRITIČNA

Sodišče je ugotovilo, da trenutna ureditev uporabe alkotesta krši domnevo nedolžnosti.

V prazničnem decembru policija tradicionalno poostri nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, saj je alkohol eden glavnih povzročiteljev nevarnih situacij v prometu, vendar je nedavna odločitev ustavnega sodišča močno posegla v ustaljene postopke kaznovanja. Sodišče je namreč ugotovilo, da trenutna ureditev uporabe alkotesta krši domnevo nedolžnosti. Ustavno sodišče je presojalo primer pritožnika, ki je z 1,72 promila alkohola pobegnil s kraja nesreče, nato pa izpodbijal verodostojnost zapisnika o preizkusu z alkotestom. Sodišče je ugotovilo, da je drugi odstavek 107. člena zakona o ...