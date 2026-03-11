  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALOSTNO SLOVO

Od Alojza Ihana se poslavlja vsa Slovenija: »Duša ostane, ko izgine vse. Edina ne more zares umreti.«

Zdravnik, imunolog, profesor in pisatelj je s svojim delom zaznamoval slovensko medicino, širša javnost pa ga je poznala kot pronicljivega komentatorja znanstvenih in zdravstvenih vprašanj.
Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: »Več kot deset hujših angin ali gripoznih obolenj na leto lahko kaže na okvaro imunskega sistema.« Foto: Jože Suhadolnik FOTO:

Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: »Več kot deset hujših angin ali gripoznih obolenj na leto lahko kaže na okvaro imunskega sistema.« Foto: Jože Suhadolnik FOTO:

Od Alojza Ihana so se poslovili številni kulturni kolegi. FOTO: Posnetek Zaslona

Od Alojza Ihana so se poslovili številni kulturni kolegi. FOTO: Posnetek Zaslona

Napisal je številna literarna in poljudnoznanstvena dela, med epidemijo covida-19 pa je izdal knjigo Karantena. FOTO: Baletrina

Napisal je številna literarna in poljudnoznanstvena dela, med epidemijo covida-19 pa je izdal knjigo Karantena. FOTO: Baletrina

Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: »Več kot deset hujših angin ali gripoznih obolenj na leto lahko kaže na okvaro imunskega sistema.« Foto: Jože Suhadolnik FOTO:
Od Alojza Ihana so se poslovili številni kulturni kolegi. FOTO: Posnetek Zaslona
Napisal je številna literarna in poljudnoznanstvena dela, med epidemijo covida-19 pa je izdal knjigo Karantena. FOTO: Baletrina
Kaja Grozina
 11. 3. 2026 | 09:56
 11. 3. 2026 | 10:43
9:12
A+A-

Slovenijo je pretresla novica o smrti zdravnika, imunologa, profesorja in pisatelja prof. dr. Alojza Ihana, ki je umrl v 64. letu starosti. Bil je eden najvidnejših slovenskih zdravnikov, dolgoletni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter prepoznaven javni intelektualec, ki je s strokovnimi razlagami in kolumnami pogosto sodeloval v razpravah o zdravstvu, znanosti in družbi.

Ob njegovi smrti so se odzvale tudi zdravstvene institucije. Na Zdravniški zbornici Slovenije so zapisali, da se zdravniška skupnost z veliko žalostjo poslavlja od izjemnega zdravnika, imunologa, profesorja in pisatelja. »Slovenska medicina je izgubila izjemnega strokovnjaka, javnost pa pronicljivega razlagalca znanosti in sveta,« so zapisali.

Poudarili so, da je bil Ihan dolgoletni profesor, raziskovalec, urednik in javni intelektualec, ki je pomembno prispeval k razvoju slovenske medicine ter k razumevanju znanosti v javnem prostoru. Dolga leta je bil tudi glavni in odgovorni urednik strokovne revije Isis, kjer je pomembno vplival na strokovno razpravo v slovenski medicini. V zapisu so navedli tudi odlomek iz njegovega literarnega dela Čas nesmrtnosti: »Duša ne potrebuje oči, ki jo gledajo, niti čutov, ki jo čutijo, niti besed, ki jo opisujejo. Zato preprosto je in ostane tudi, ko izgine vse, kar je odvisno od pogleda ali čutenja ali besed. In zato edina ne more zares umreti.« Na zbornici so poudarili, da njegova zapuščina ostaja zapisana v znanstvenih člankih, knjigah, literarnih delih ter v generacijah študentov in kolegov, ki jih je kot profesor navdihoval.

Na njegovo smrt so se odzvali tudi številni posamezniki iz literarnega in kulturnega prostora. Pisatelj Jože Kos Grabar je zapisal, da je bila Ihanova zgodnja zbirka Srebrnik ena izmed knjig, ki so nanj močno vplivale. »Ihan mi je s Srebrnikom nevede vlil literarno samozavest,« je zapisal in dodal, da je v njegovem pisanju prepoznal soroden način izražanja. Ihana se spominja kot bolj zadržane in razmišljujoče osebnosti ter kot literarnega sopotnika svoje generacije.

Tudi Drago Cerjan je poudaril pomen njegove poezije in zapisal, da ima Ihanova prva pesniška zbirka Srebrnik še danes posebno mesto na njegovi knjižni polici. Podobno se ga je spomnila Marjanca Kočevar, ki je zapisala, da jo je kot bralko najprej očaral prav s to zbirko in da je bil »velik in dragocen človek«, ki je odšel prezgodaj.

Od Alojza Ihana so se poslovili številni kulturni kolegi. FOTO: Posnetek Zaslona
Od Alojza Ihana so se poslovili številni kulturni kolegi. FOTO: Posnetek Zaslona

***

Vesna Milek: »Zelo dolgo je, odkar sva se zadnjič pogovarjala za Sobotno prilogo. In vendar sem od takrat še tolikokrat vzela v roke njegovo zbirko poezije Salsa.

Mnogi se sprašujejo, kaj mora imeti pesem ali pesnik, da se njegova zbirka poezije proda v več kot tri tisoč izvodih, kot se je prodala vaša Salsa. Zakaj se vaše stvari tako berejo? Da s pesniško zbirko, esejem ali znanstveno poljudno knjigo naredite uspešnico?

Ne vem, to so pač naključja.

Zakaj ima Vlado Kreslin glas, da ga poslušamo tako stari kot mladi? Ravno pri pevcih se to najbolj vidi. Zame je prav petje, človeški glas in to, kar lahko ustvariš z njim, najbolj žlahtna od vseh umetnosti. Gre za to – imaš ali nimaš. Nekdo ta glas ima in ljudje deremo tja, da bi ga poslušali. Ne potrebuje šole, gre za neko frekvenco, barvo, za nekaj iracionalnega … Tega ne zna nihče opisati. Nekdo drug je lahko virtuoz, a njegov glas ne deluje na množico.

Pri igralcih je podobno. Clint Eastwood stoji tam, nič ne igra, samo stoji tam s tistim poker izrazom – in v gledalcu se zgodi cel svet.

Veliko pisateljev pisanje primerja z igro. V Salsi je vsaka pesem zgodba oziroma portret: od Dalile, ki Samsonu odreže lase, do Metalca nožev pa Spovednik, Kurtizana, Carski sel …

Ne bi rekel, da gre za igro. To je bolj racionalizacija ustvarjalnega procesa. Tu gre bolj za … kot ko se tekmovalec v smuku spusti po strmi smučarski progi. To je iracionalno, sledi svojim gonom. To ni igra.

Vsaka strast je spomin, pravi vaša pesem Slonje pokopališče v Salsi. Kam vas vlečejo vaše strasti – praspomini? Na jadranje do Avstralije?

Celo pot lahko narediš brez rinjenja v globok ocean, pa vendar prideš izjemno daleč.«

***

Sašo Krasnov: »Dr. Alojz Ihan ... izjemen človek, umetnik, znanstvenik ...

Srečala sva se pred leti, ko si bil gost najine skupne prijateljice, dr. Mete Zagorc, na Fakulteti za šport. Na srečanju je tekla beseda o dveh skrajnostih, po kateri potuje znanost: aksiomsko dokazljiva spoznanja in magična neulovljivost Čudežnosti.

Moja debata in vprašanja so te tako zanimirala, da si me po zaključku ustavil in me vprašal, če se mi mudi. Slog življenja, go with the flow, je včasih dober, saj mi je prinese pred Fakulteto za šport še dolg pogovor v noč o vsem mogočem. Obdelala sva najine poti, poglede na življenje in vse, s čimer se ustvarjalno ukvarjava. Kljub tvojemu pronicljivemu znanju in akademskim temam sem imel občutek, kot da se pogovarjava kot dolgoletna prijatelja. Ure so tekle in ko sva se poslovila, je bilo (še) temno jutro. Polna smeha in novih spoznanj, s katedre, izpod kostanjev.

Sedaj, po tolikih letih, se oglašajo ptice spominov, kakor bi pribežale od vsepovsod. Tako dragocene in samosvoje. Hvala, Alojz, za to, kar si takrat v meni premaknil. Zaznamoval si mojo odločitev za pomemben korak.

Po tem času se nisva velikokrat srečala, a spoštovanje skozi skromnost je obojestransko raslo. Za oba je bil zunanji odsev le privid bleščečosti ali neuspeha. Tista resnična vrednost je bila z oba v Človeku samem.

Umetniškost ljudi me pogosto fascinira. To je neposredna povezava z našo višjo silo, z Bogom. In Alojz, ti si tak neizmerni umetnik.

Kakor je, je že bilo.

In vendar bo, kakor v spominu,

se vedno znova vračalo domov."

— Alojz Ihan

Naj tvoje Kreacije zdaj dobijo drugo raven. Naj se ti odpre vse tisto, kar si prej le slutil. V polnem sijaju in vsej lepoti. Nekoč pa se srečamo pod kostanji ...«

Simon Brežan: »​In memoriam: našemu Profesorju ALOJZ IHAN v spomin.

Bil je predvsem Človek in osebnost odprtega in širokega uma. Nikoli pa ni skrenil s poti, kot žal celo nekateri zdravniki: z dokazi podprta medicina /evidence based medicine/ - tudi ne v času najhujše pandemije Covid19, ko je bila cena za to visoka.

Četudi če sva bila svetovno nazorsko/družbeno politično precej različna, sem vedno cenil to, da je spoštoval moč argumentov, znanstvenih reference in etiko, četudi "nasprotnika", npr. ko sva se pred leti dogovarjala za moj članek na temo revščina/ neenakost in vpliv na zdravje, v naši med. reviji ISIS na njegovo vabilo.

Odšel je žal mnogo prezgodaj. Kot še mnogi.

Še en primer, kjer bi in bomo nekoč z bolj radikalno preventivo preprečili lahko večino (vsaj tistih prezgodnjih in preprečljivih) smrti. Za ta namen pa so potrebne revolucionarne družbene polititične ekonomske spremembe, ne samo še bolj napredne strokovne smernice in nove raziskave, kajti treba je imeti tudi dovolj financ in kadra etc.

Viri so tam, kjer ima peščica najbolj bogatih mnogo preveč, večina ljudi pa zato vsega premalo, kar ubija in škodi javnemu in osebnemu zdravju. To je moj dolg, moj kratek povzetek članka, ki ga žal nikoli nisem uspel poslati/ dokončati pred leti prof. Ihanu v objavo.«

Alojz Ihan je bil redni profesor mikrobiologije in imunologije ter predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo. Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo je vodil oddelek za imunologijo in sodeloval pri razvoju naprednih celičnih terapij za zdravljenje raka, med drugim pri proizvodnji celic CAR-T. Širša javnost ga je še posebej spoznala v času epidemije covida-19, ko je v medijih pogosto pojasnjeval delovanje virusov, pomen cepljenja in širše družbene razsežnosti epidemije. Zaradi jasnega, umirjenega in argumentiranega nastopa je postal eden najprepoznavnejših razlagalcev znanosti v slovenskem prostoru. Ob znanstveni karieri je bil tudi pesnik, pisatelj in esejist. Objavil je več pesniških zbirk, romane in eseje ter številne poljudnoznanstvene knjige, s katerimi je zapletene medicinske teme približal širši javnosti. 

Več iz teme

Alojz Ihanzdravnikimunologpisateljslovosmrt
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O DOLGOŽIVOSTI

NAD dodatki: eliksir mladosti ali le še en prehranski trend?

Strokovnjaki se strinjajo, da imajo na dolgoživost še vedno največji vpliv osnovne življenjske navade.
Miroslav Cvjetičanin11. 3. 2026 | 11:00
10:59
Novice  |  Slovenija
VOJNA DOPISNICA

Slovenska novinarka tekla v zaklonišče, v bližini razneslo raketo (VIDEO)

Karmen W. Švegl je sicer dolgoletna dopisnica nacionalne televizije.
11. 3. 2026 | 10:59
10:44
Novice  |  Slovenija
UMAZANA KAMPANJA

Novo predvolilno dno: v Tivoliju na drevo obesili lutko v podobi Roberta Goloba (FOTO)

Odzval se je tudi ljubljanski župan Zoran Janković in javnost pozval, naj pomaga odkriti storilca.
11. 3. 2026 | 10:44
10:05
Lifestyle  |  Stil
ONA 365

10 izjemnih Slovenk, ki jih morate spoznati, premikajo meje mogočega (VIDEO)

V video predstavitvah spoznajte nominiranke za Ono 365, deseterico žensk, ki jasno sporoča: »Bodimo ljudje, prisluhnimo sočloveku in sebi«.
11. 3. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To črno-rumeno bitje lahko ubije psa v eni uri – veterinarji svarijo lastnike

S toplejšim in vlažnim vremenom se v gozdovih znova pojavljajo močeradi. Lepi na pogled, a za radovedne pse nevarni – strup lahko začne delovati že v nekaj minutah.
11. 3. 2026 | 10:00
09:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNO SLOVO

Od Alojza Ihana se poslavlja vsa Slovenija: »Duša ostane, ko izgine vse. Edina ne more zares umreti.«

Zdravnik, imunolog, profesor in pisatelj je s svojim delom zaznamoval slovensko medicino, širša javnost pa ga je poznala kot pronicljivega komentatorja znanstvenih in zdravstvenih vprašanj.
Kaja Grozina11. 3. 2026 | 09:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki