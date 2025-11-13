Alžirca, osumljenega spolnega napada na dečka, prijeli v francoskih Alpah

SPOLNI IZPRIJENEC BEŽAL 600 KILOMETROV

V Novi Gorici le v nekaj dneh več podobnih dejanj.

Pobeg spolnega plenilca iz stavbe novogoriškega sodišča, ki je prve dni v oktobru dni šokiral javnost, je dobil epilog visoko v francoskih Alpah. Po pojasnilu Okrožnega sodišča v Novi Gorici je bil zoper tujca takoj po pobegu, 7. oktobra, izdan evropski nalog za prijetje in predajo, ki je 23. oktobra privedel do aretacije pripornika, ki naj bi brutalno spolno napadel dečka. Francoska policija je 35-letnega alžirskega državljana prijela ob prehodu italijansko-francoske meje pri kraju Montgenève. »Sedaj je v ekstradicijskem (izročitvenem) priporu v Francoski republiki,« je za Slovenske novice ...