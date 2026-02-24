Alžirec v Ljubljani brutalno mučil in posilil žensko, morala mu je lizati stopala

Ker gre v primeru 34-letnega alžirskega migranta Billala Rennaneja za tako imenovano spolno zadevo, je ljubljanska okrožna sodnica Nina Smrkolj kazenski proces zaprla za javnost. Alžirčev odvetnik Andrej Žabjek nam je zaradi tega povedal le, da se je proces že začel in da njegov klient »ne prizna ničesar. Pravi, da si je ona čisto vse izmislila.« Če pa bo Rennane spoznan za krivega, ga čaka kar precej dolga zaporna kazen in po njej seveda tudi izgon iz Slovenije.
Snemal golo ob postelji
Morda je bil izgnan tudi iz Srbije, od koder je prišel v našo državo. Tam je namreč zaradi ropa odsedel tri ...
