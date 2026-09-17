Tri leta bežal zaradi umora 15-letnice, nato pa pod lažnim imenom živel v Ljubljani (FOTO)

Po treh letih bega se je iskanje 23-letnega Setha Wallsa končalo več tisoč kilometrov od njegovega doma, a v centru našega. Ameriška policija je sporočila, da so moškega, ki ga v zvezni državi Tennessee iščejo zaradi obtožb umora druge stopnje in ogrožanja z nevarnim orožjem, slovenski organi prijeli 12. septembra sredi Ljubljane.

Walls naj bi ob prijetju uporabljal drugo ime in trdil, da prihaja iz Kanade. Njegovo pravo identiteto so potrdili s pomočjo prstnih odtisov, ki jih je posredoval Interpol. Trenutno ostaja v priporu v Sloveniji, ameriške oblasti pa pripravljajo postopek za njegovo izročitev ZDA.

Smrt 15-letnice sprva predstavljal kot nesrečo

Primer sega v 11. september 2022, ko je bila v hiši v mestu Millington v Tennesseeju ustreljena 15-letna Haley Reedy. Walls, ki je bil takrat star 18 oziroma 19 let, je policistom zatrjeval, da se je pred tem igral s pištolo, nato pa jo odložil na kavč in odšel v drug prostor. Po njegovi različici dogodkov je zatem zaslišal strel in ob vrnitvi našel Haley na tleh. V prostoru je bila tudi druga najstnica. Ta je policistom povedala, da so vsi trije sedeli na kavču, ko je počilo, Haley pa se je nato zgrudila v njeno naročje.

Sodnomedicinska preiskava je pokazala drugačno sliko. Krogla je vstopila za desnim ušesom dekleta in glavo zapustila pri levem sencu, pri čemer je potovala navzdol. Preiskovalci so ugotovili, da takšna smer strela ni skladna s samopoškodbo, zato je bila smrt uradno opredeljena kot umor.

Po plačilu varščine izginil

Walls je bil sprva obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti in ogrožanja z nevarnim orožjem. Po plačilu zgolj 10.000 dolarjev oziroma nekje 8500 evrov varščine so ga izpustili na prostost, kar je že takrat močno razburilo družino umrle najstnice. Haleyjin oče David Reedy je takrat izrazil, da njegova hči druge priložnosti ni dobila, medtem ko jo morilec sedaj je. Pozneje je porota proti Wallsu vložila novo, težjo obtožnico zaradi umora druge stopnje. A ko se ni pojavil na predvidenem novem sodnem naroku, so oblasti zanj izdale nalog za prijetje.

Sled je vodila iz ZDA in nato v Evropo

Primer je septembra 2023 prevzela posebna enota ameriške službe maršalov za iskanje nasilnih ubežnikov. Preiskovalci so ugotovili, da je Walls najprej zapustil Tennessee, nato pa tudi Združene države. V iskanje se je vključil Interpol, prek katerega so bile o iskani osebi obveščene policijske službe v drugih državah. Po poročanju ameriških medijev naj bi k prijetju pomembno prispeval tudi človek iz Ljubljane, ki je začel sumiti, da je moški, s katerim se je srečeval v lokalu, prav ta iskani Američan. O svojih sumih naj bi obvestil varnostnike lokala, ti pa pristojne organe.