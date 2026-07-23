Amir mu je ubil mamo, 15-letnik v Vuhredu je ostal sam! Zdaj sporočajo tole ...

Galerija
Po grozljivem zločinu v Vuhredu, ki je globoko pretresel celotno Slovenijo, se lokalna skupnost združuje v pomoči 15-letnemu dečku. Njegovo življenje se je čez noč popolnoma spremenilo, saj je ostal brez mame in topline doma. Na pobudo prijateljev in znancev ter v organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Radlje ob Dravi so začeli z zbiranjem finančnih sredstev, s katerimi želijo nesrečnežu vsaj malo olajšati prihodnost. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena njegovim osnovnim življenjskim stroškom, nadaljnjemu šolanju in terapevtski pomoči.
Spomnimo, tragedija se je zgodila sredi noči v stanovanjskem bloku v Vuhredu. 39-letni Amir Uzunović je z nožem tako hudo poškodoval svojo 36-letno partnerico, da je ta zaradi poškodb na kraju umrla. Najtežje trenutke ob vsem tem nedvomno doživlja njen 15-letni sin. Ko se je vračal domov, se je na hodniku še srečal s storilcem, ki je peš zapuščal stavbo. Ob vstopu v stanovanje pa ga je pričakal grozljiv prizor – mama je ležala na tleh v mlaki krvi. Deček je nemudoma odhitel po strica (Uzunovićevega brata) in skupaj sta poiskala zdravnika, vendar nesrečni ženski ni bilo več pomoči.
Amirju Uzunoviću grozi od 15 do 30 let zapora zaradi umora na grozovit in zahrbten način, družina pa pred tem še ni bila obravnavana zaradi nasilja. Za mladoletnega sina so takoj po tragediji poskrbeli na centru za socialno delo, sedaj pa mu z zbiranjem sredstev stoji ob strani še širša javnost.
Kako lahko pomagate?
Vsi, ki bi želeli pomagati dečku na njegovi poti, lahko nakazilo izvedete na spodnji račun:
TRR: SI56 0247 0001 5762 721
Prejemnik: RKS OZ Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
Sklic: 00 2026-05
Namen: nov začetek