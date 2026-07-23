Amir mu je ubil mamo, 15-letnik v Vuhredu je ostal sam! Zdaj sporočajo tole ...

Po grozljivem zločinu v Vuhredu, ki je globoko pretresel celotno Slovenijo, se lokalna skupnost združuje v pomoči 15-letnemu dečku. Njegovo življenje se je čez noč popolnoma spremenilo, saj je ostal brez mame in topline doma. Na pobudo prijateljev in znancev ter v organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Radlje ob Dravi so začeli z zbiranjem finančnih sredstev, s katerimi želijo nesrečnežu vsaj malo olajšati prihodnost. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena njegovim osnovnim življenjskim stroškom, nadaljnjemu šolanju in terapevtski pomoči.

Spomnimo, tragedija se je zgodila sredi noči v stanovanjskem bloku v Vuhredu. 39-letni Amir Uzunović je z nožem tako hudo poškodoval svojo 36-letno partnerico, da je ta zaradi poškodb na kraju umrla. Najtežje trenutke ob vsem tem nedvomno doživlja njen 15-letni sin. Ko se je vračal domov, se je na hodniku še srečal s storilcem, ki je peš zapuščal stavbo. Ob vstopu v stanovanje pa ga je pričakal grozljiv prizor – mama je ležala na tleh v mlaki krvi. Deček je nemudoma odhitel po strica (Uzunovićevega brata) in skupaj sta poiskala zdravnika, vendar nesrečni ženski ni bilo več pomoči.

Skrit na težko dostopnem terenu

39-letni Amir Uzunović je z nožem umoril svojo 36-letno partnerico. FOTO: STA

Osumljeni je po dejanju pobegnil, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo. Celjski policisti in kriminalisti so s pomočjo vodnikov službenih psov, dronov, helikopterja ter celo konjenice podrobno pregledovali teren ob reki Dravi, gozdove in zapuščene objekte. Osebno so preverjali tudi namige in informacije občanov. Osumljeni se je po zločinu uspešno skrival na težko dostopnem terenu, preplaval reko Dravo in se celo peljal z avtobusom. Vendar se je obroč okoli njega kmalu sklenil. Ker so policisti neprekinjeno varovali okolico bloka in njegovo vozilo, so ga pozno zvečer – le dan po zločinu – opazili v bližini doma. Dvajset minut po 23. uri so mu odvzeti prostost. Prijetju se ni upiral.

Amirju Uzunoviću grozi od 15 do 30 let zapora zaradi umora na grozovit in zahrbten način, družina pa pred tem še ni bila obravnavana zaradi nasilja. Za mladoletnega sina so takoj po tragediji poskrbeli na centru za socialno delo, sedaj pa mu z zbiranjem sredstev stoji ob strani še širša javnost.