  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZLJIV ZLOČIN

Amir mu je ubil mamo, 15-letnik v Vuhredu je ostal sam! Zdaj sporočajo tole ...

Njegovo življenje se je čez noč popolnoma spremenilo.
Grozljiv zločin se je zgodil v Vuhredu. FOTO: Mojca Marot
Grozljiv zločin se je zgodil v Vuhredu. FOTO: Mojca Marot
N. P.
 23. 7. 2026 | 15:12
3:02
A+A-

Po grozljivem zločinu v Vuhredu, ki je globoko pretresel celotno Slovenijo, se lokalna skupnost združuje v pomoči 15-letnemu dečku. Njegovo življenje se je čez noč popolnoma spremenilo, saj je ostal brez mame in topline doma. Na pobudo prijateljev in znancev ter v organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Radlje ob Dravi so začeli z zbiranjem finančnih sredstev, s katerimi želijo nesrečnežu vsaj malo olajšati prihodnost. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena njegovim osnovnim življenjskim stroškom, nadaljnjemu šolanju in terapevtski pomoči.

Spomnimo, tragedija se je zgodila sredi noči v stanovanjskem bloku v Vuhredu. 39-letni Amir Uzunović je z nožem tako hudo poškodoval svojo 36-letno partnerico, da je ta zaradi poškodb na kraju umrla. Najtežje trenutke ob vsem tem nedvomno doživlja njen 15-letni sin. Ko se je vračal domov, se je na hodniku še srečal s storilcem, ki je peš zapuščal stavbo. Ob vstopu v stanovanje pa ga je pričakal grozljiv prizor – mama je ležala na tleh v mlaki krvi. Deček je nemudoma odhitel po strica (Uzunovićevega brata) in skupaj sta poiskala zdravnika, vendar nesrečni ženski ni bilo več pomoči.

Skrit na težko dostopnem terenu

39-letni Amir Uzunović je z nožem umoril svojo 36-letno partnerico. FOTO: STA
39-letni Amir Uzunović je z nožem umoril svojo 36-letno partnerico. FOTO: STA
Osumljeni je po dejanju pobegnil, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo. Celjski policisti in kriminalisti so s pomočjo vodnikov službenih psov, dronov, helikopterja ter celo konjenice podrobno pregledovali teren ob reki Dravi, gozdove in zapuščene objekte. Osebno so preverjali tudi namige in informacije občanov. Osumljeni se je po zločinu uspešno skrival na težko dostopnem terenu, preplaval reko Dravo in se celo peljal z avtobusom. Vendar se je obroč okoli njega kmalu sklenil. Ker so policisti neprekinjeno varovali okolico bloka in njegovo vozilo, so ga pozno zvečer – le dan po zločinu – opazili v bližini doma. Dvajset minut po 23. uri so mu odvzeti prostost. Prijetju se ni upiral.

Amirju Uzunoviću grozi od 15 do 30 let zapora zaradi umora na grozovit in zahrbten način, družina pa pred tem še ni bila obravnavana zaradi nasilja. Za mladoletnega sina so takoj po tragediji poskrbeli na centru za socialno delo, sedaj pa mu z zbiranjem sredstev stoji ob strani še širša javnost.

Kako lahko pomagate?

Vsi, ki bi želeli pomagati dečku na njegovi poti, lahko nakazilo izvedete na spodnji račun:

TRR: SI56 0247 0001 5762 721

Prejemnik: RKS OZ Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi

Sklic: 00 2026-05

Namen: nov začetek

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

umorpolicijaAlen Uzunovićdružinska tragedijafemicidRdeči križdobrodelnostnasilje nad ženskamipreiskavanasiljenapadnož
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
ČE STE UPIHNILI 40 SVEČK

Kako po 40. letu zgraditi več mišic? Dovolj so že trije treningi na teden

Po 40. letu torej ne zmaga tisti, ki trenira največ, ampak tisti, ki trenira dovolj pametno, da lahko vztraja desetletja.
Miroslav Cvjetičanin23. 7. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POZOR

Nutricionist opozarja: ne kupujte takšne lubenice

Način nakupa teh sadežev lahko prav tako pomemben kot njihov okus.
23. 7. 2026 | 15:00
14:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLICISTI ŠOKIRANI NAD IDENTITETO OSUMLJENCA

Svetovalec v Hrvaški narodni banki in univerzitetni predavatelj z nožem ropal po Zagrebu

38-letni doktor znanosti in univerzitetni predavatelj naj bi v manj kot pol ure zagrešil dva ropa. Zdaj je v priporu, trdi pa, da se dogodkov ne spominja.
23. 7. 2026 | 14:51
14:45
Poletje s SN
SLANE NOVICE

Ne peče, a povzroča skrbi: prisotnost morskega oreha potrdili tudi v Akvariju Piran

Idealne razmere za hitro razmnoževanje morskega oreha. Voda vse toplejša, več primerkov invazivne vrste rebrače.
23. 7. 2026 | 14:45
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
50 NAJBOLJŠIH

Najboljši bari na svetu: ti so pa zračni razdalji Ljubljani najbližji

Tristo strokovnjakov ocenjevalo evropske lokale. Med mesti najuspešnejši London, med državami Italija.
23. 7. 2026 | 14:35
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
PRIŠLA JE MYLA

Osmi otrok Marca Anthonyja: med najstarejšo in najmlajšo hčerko 32 let razlike

Pevec Marc Anthony in manekenka Nadia Ferreira sta na družbenih omrežjih sporočila, da sta dobila deklico.
23. 7. 2026 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki